О нас

В Индии в день местных выборов в стычках погибли не менее девяти человек

В Индии в день местных выборов в стычках погибли не менее девяти человек По меньшей мере девять человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия в результате стычек в ходе голосования на местных выборах.
Другие страны
8 июля 2023 г. 12:41
В Индии в день местных выборов в стычках погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия в результате стычек в ходе голосования на местных выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Press Trust of India.

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 17:00. В различных инцидентах погибли девять активистов местных партий, участвующих в выборах. Больше всего жертв в рядах правящей в штате партии "Всеиндийский Тринамул конгресс" - пять человек.

Помимо нападений на политических активистов, в штате регистрируются другие связанные с выборами правонарушения, такие как нападения на избирательные участки и блокирование их работы, кража урн для голосования. Местные партии называют причиной беспорядков нехватку в отдаленных населенных пунктах сотрудников центральных правоохранительных органов. При этом в правящем "Всеиндийском Тринамул конгрессе" считают, что вину за это несет центральное правительство Индии, тогда как оппозиция заявляет, что избирательная комиссия штата должна была привлечь дополнительные силы для обеспечения порядка.

Местные выборы в Западной Бенгалии рассматриваются как важный этап подготовки к всеобщим выборам в парламент Индии в 2024 году. С момента объявления выборов 8 июня в различных насильственных инцидентах погибли около 20 человек, сторонники конкурирующих партий неоднократно вступали в столкновения, в частности, во время подачи документов кандидатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi