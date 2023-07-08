В Индии в день местных выборов в стычках погибли не менее девяти человек

В Индии в день местных выборов в стычках погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия в результате стычек в ходе голосования на местных выборах.

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