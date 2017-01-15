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    В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек

    Инцидент произошел в воскресенье вечером на острове Сагар

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки, возникшей на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Hindustan Times.

    Инцидент произошел в воскресенье вечером на острове Сагар, расположенном в дельте реки Ганг. Это место считается священным среди индуистов, здесь находится храм Капилы Муни. Каждый год 14 и 15 января в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти сюда съезжаются паломники.

    Давка возникла, когда паломники садились на лодку. Также несколько человек пострадали, отмечается, что число жертв может вырасти.

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