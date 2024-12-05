О нас

В Индии в давке на кинопремьере погибла женщина

В Индии в давке на кинопремьере погибла женщина Несколько человек пострадали, одна женщина погибла в давке на кинопремьере фильма "Пушпа 2" в городе Хайдарабад.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 09:09
В Индии в давке на кинопремьере погибла женщина

Несколько человек пострадали, одна женщина погибла в давке на кинопремьере фильма "Пушпа 2" в городе Хайдарабад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города.

Сотни людей собрались у входа в кинотеатр на премьеру. Давка началась, когда появился актер Аллу Арджун, сыгравший главную роль в фильме. Люди устремились к входу здания, охранники не могли их удержать. Из-за напора толпы были снесены входные двери.

Из-за возникшего хаоса артист покинул премьеру. В давке погибла женщина, ее ребенок находится в больнице в критическом состоянии. Еще несколько человек получили травмы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Израиль заявил о ликвидации командиров ХАМАС в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе
Израиль заявил о ликвидации командиров ХАМАС в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе
5 декабря 2024 г. 08:54
Названа дата голосования по импичменту президента в Южной Корее
Названа дата голосования по импичменту президента в Южной Корее
5 декабря 2024 г. 08:08
Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой конфликт в Украине
Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой конфликт в Украине
5 декабря 2024 г. 07:16
Госдеп предостерег Румынию от отказа от прозападного курса
Госдеп предостерег Румынию от отказа от прозападного курса
5 декабря 2024 г. 06:44
Глава МИД Словении: Украина не готова к членству в НАТО
Глава МИД Словении: Украина не готова к членству в НАТО
5 декабря 2024 г. 06:02
Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку
Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку
5 декабря 2024 г. 05:21
Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку с поста президента Франции
Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку с поста президента Франции
5 декабря 2024 г. 04:53
СМИ: Спецпосланник Трампа намерен добиться прекращения огня в Газе до инаугурации
СМИ: Спецпосланник Трампа намерен добиться прекращения огня в Газе до инаугурации
5 декабря 2024 г. 03:46
В Калифорнии два ученика пострадали при стрельбе в школе
В Калифорнии два ученика пострадали при стрельбе в школе
5 декабря 2024 г. 03:09
На Кубе объявили вынужденные выходные из-за сбоя в электроснабжении
На Кубе объявили вынужденные выходные из-за сбоя в электроснабжении
5 декабря 2024 г. 02:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi