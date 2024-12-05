В Индии в давке на кинопремьере погибла женщина

Несколько человек пострадали, одна женщина погибла в давке на кинопремьере фильма "Пушпа 2" в городе Хайдарабад.

Несколько человек пострадали, одна женщина погибла в давке на кинопремьере фильма "Пушпа 2" в городе Хайдарабад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города.

Сотни людей собрались у входа в кинотеатр на премьеру. Давка началась, когда появился актер Аллу Арджун, сыгравший главную роль в фильме. Люди устремились к входу здания, охранники не могли их удержать. Из-за напора толпы были снесены входные двери.

Из-за возникшего хаоса артист покинул премьеру. В давке погибла женщина, ее ребенок находится в больнице в критическом состоянии. Еще несколько человек получили травмы.