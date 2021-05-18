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В Индии увеличилось число погибших из-за циклона "Тауктае"

В Индии увеличилось число погибших из-за циклона "Тауктае" Наиболее сильный удар урагана пришелся на штат Карнатака
Другие страны
18 мая 2021 г. 10:58
В Индии увеличилось число погибших из-за циклона Тауктае

Как минимум 12 человек погибли и около 120 пропали без вести в разных штатах Индии из-за урагана "Тауктаэ", обрушившегося на западное побережье страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает индийский телеканал İndia TV.

Наиболее сильный удар урагана пришелся на штат Карнатака, где в результате отдельных инцидентов из-за проливных дождей и порывистых ветров погибли шесть человек. Двое из них погибли, когда их буксир перевернулся в море.

"Около 120 домов были повреждены в штате из-за сильных дождей с субботы. Пострадавшие были переведены в центры помощи, созданные правительством штата в этом районе", - сообщил глава центра мониторинга стихийных бедствий штата Карнатака Сунил Гаваскар телеканалу India TV.

ВМС Индии продолжают поиск поиски около 120 человек, находившихся на борту баржи, которая затонула примерно в 175 километрах от Мумбаи. Всего на борту баржи находилось 273 человека, спасены 132 человека. Помощь в поисках оказывает патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon и вертолеты ВМС.

Ранее сообщалось, что 8 человек погибли и более 150 тысяч эвакуированы в Индии из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны

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