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В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса

В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса За минувшие сутки в стране сделали прививки 347 058 гражданам
Другие страны
23 января 2021 г. 10:59
В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса

Прививка против коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Индии была сделана 347 058 гражданам, что стало рекордом за все время общенациональной кампании по вакцинации, которая началась 16 января.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте.

Всего за первую неделю вакцинации в стране привито 1 390 592 человека.

Ранее самое большое количество привившихся за день было зафиксировано в четверг, когда вакцину получили 237 050 человек. Таким образом, среднее суточное число вакцинировавшихся в первые семь дней кампании составило 198 656.

Минздрав отмечает, что все больше людей приходят на прививочные пункты. В первые дни прививалось меньше людей, чем ожидалось: например, в первый день кампании планировалось, что инъекцию получат 300 тыс. человек, однако на прививку пришли всего 207 229 желающих. Однако затем число прививаемых стало расти.

Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года. Вакцинация проводится на добровольной основе.

На первом этапе прививки делаются двумя вакцинами - это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.

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