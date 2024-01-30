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В Индии трое полицейских погибли при столкновении с боевиками-маоистами

В Индии трое полицейских погибли при столкновении с боевиками-маоистами Трое полицейских погибли, 14 получили ранения в результате вооруженного столкновения с боевиками-маоистами в центральном индийском штате Чхаттисгарх.
Другие страны
30 января 2024 г. 22:26
В Индии трое полицейских погибли при столкновении с боевиками-маоистами

Трое полицейских погибли, 14 получили ранения в результате вооруженного столкновения с боевиками-маоистами в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на индийские СМИ.

Экстремисты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, проводившим рейд в нескольких населенных пунктах штата. О потерях в рядах боевиков не сообщается.

Маоисты, которых в Индии также называют наксалитами, совершают вооруженные вылазки в стране с 1960-х годов. Они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и в настоящее время активны в 14 из 28 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета", и нередко пользуются поддержкой местного населения. Они скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Несколько лет назад маоисты пообещали создать "свободные от капиталистов" зоны в "красном коридоре" - от Непала до Южной Индии.

Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.

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