В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21

По крайней мере три человека погибли на земле, когда истребитель МиГ-21 ВВС Индии упал в понедельник на деревенский дом близ города Суратгарх в штате Раджастхан на северо-западе Индии.

По крайней мере три человека погибли на земле, когда истребитель МиГ-21 ВВС Индии упал в понедельник на деревенский дом близ города Суратгарх в штате Раджастхан на северо-западе Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Ранее пресс-служба ВВС страны сообщила, что истребитель упал во время планового тренировочного полета. Пилот катапультировался, его жизнь вне опасности.

"Самолет МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение недалеко от Суратгарха во время планового тренировочного вылета сегодня утром. Пилот благополучно катапультировался, получив легкие травмы. Начата проверка для выяснения причин аварии", - говорится в сообщении местных властей в Twitter.

Власти начали расследование обстоятельств происшествия.