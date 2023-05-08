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В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21

В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21 По крайней мере три человека погибли на земле, когда истребитель МиГ-21 ВВС Индии упал в понедельник на деревенский дом близ города Суратгарх в штате Раджастхан на северо-западе Индии.
Другие страны
8 мая 2023 г. 10:50
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21

По крайней мере три человека погибли на земле, когда истребитель МиГ-21 ВВС Индии упал в понедельник на деревенский дом близ города Суратгарх в штате Раджастхан на северо-западе Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Ранее пресс-служба ВВС страны сообщила, что истребитель упал во время планового тренировочного полета. Пилот катапультировался, его жизнь вне опасности.

"Самолет МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение недалеко от Суратгарха во время планового тренировочного вылета сегодня утром. Пилот благополучно катапультировался, получив легкие травмы. Начата проверка для выяснения причин аварии", - говорится в сообщении местных властей в Twitter.

Власти начали расследование обстоятельств происшествия.

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