В Индии три человека погибли при столкновении демонстрантов с полицией

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в индийском штате Ассам на фоне принятия федеральным парламентом спорного законопроекта о гражданстве для меньшинств из соседних стран, три человека погибли.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно последним данным, только в штате Ассам в столкновениях с полицией на этой почве за последние дни пострадали 25 человек, десятки задержаны, трое погибли.

В среду власти Индии объявили о введении в столице Ассама Гувахати комендантского часа, доступ в интернет был ограничен. В целях сохранения общественного порядка в крупных городах Ассама также развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.