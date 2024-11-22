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В Индии три человека погибли от отравления газом при взрыве на заводе

В Индии три человека погибли от отравления газом при взрыве на заводе Не менее трех человек погибли, девять пострадали в результате взрыва газовой установки на заводе по выпуску удобрений в индийском западном штате Махараштра.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 13:07
В Индии три человека погибли от отравления газом при взрыве на заводе

Не менее трех человек погибли, девять пострадали в результате взрыва газовой установки на заводе по выпуску удобрений в индийском западном штате Махараштра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Press Trust of India.

По данным полиции, взрыв произошел в районе Сангли на заводе компании Myanmar Chemical. Отравления аммиаком получили 12 человек. Они были доставлены в отделение интенсивной терапии местной больницы, где от отравлений скончались две работницы и сотрудник заводской охраны.

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Версия на английском языке 3 killed, 9 hospitalised following gas leak at fertilizer plant in India

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