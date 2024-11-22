В Индии три человека погибли от отравления газом при взрыве на заводе

Не менее трех человек погибли, девять пострадали в результате взрыва газовой установки на заводе по выпуску удобрений в индийском западном штате Махараштра.

Не менее трех человек погибли, девять пострадали в результате взрыва газовой установки на заводе по выпуску удобрений в индийском западном штате Махараштра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Press Trust of India.

По данным полиции, взрыв произошел в районе Сангли на заводе компании Myanmar Chemical. Отравления аммиаком получили 12 человек. Они были доставлены в отделение интенсивной терапии местной больницы, где от отравлений скончались две работницы и сотрудник заводской охраны.