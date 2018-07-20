В Индии свыше 9 миллиона водителей объявили бессрочную забастовку

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Свыше девяти миллионов водителей грузовиков в Индии начали сегодня бессрочную забастовку, требуя снижения цен на дизельное топливо и платы за проезд по федеральным трассам, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Вчера у нас состоялась встреча с министром транспорта Нитином Гадкари, однако к какому-либо решению нам прийти не удалось. После этого мы встретились с министром финансов Пиюшем Гоялом", - рассказал лидер одного из профсоюзов водителей большегрузов Индии Малкит Сингх.
Глава профсоюза выразил уверенность в том, что достижение консенсуса с властями по спорным вопросам в ближайшее время маловероятно, в связи с чем забастовка начнется "согласно заявленным срокам".
На прошедшей накануне встрече представители министерства заверили лидеров профсоюзов, что их требования не могут быть удовлетворены мгновенно, однако "правительство внимательно рассматривает каждое из них".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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