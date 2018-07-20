В Индии свыше 9 миллиона водителей объявили бессрочную забастовку

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Свыше девяти миллионов водителей грузовиков в Индии начали сегодня бессрочную забастовку, требуя снижения цен на дизельное топливо и платы за проезд по федеральным трассам, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Вчера у нас состоялась встреча с министром транспорта Нитином Гадкари, однако к какому-либо решению нам прийти не удалось. После этого мы встретились с министром финансов Пиюшем Гоялом", - рассказал лидер одного из профсоюзов водителей большегрузов Индии Малкит Сингх.

Глава профсоюза выразил уверенность в том, что достижение консенсуса с властями по спорным вопросам в ближайшее время маловероятно, в связи с чем забастовка начнется "согласно заявленным срокам".

На прошедшей накануне встрече представители министерства заверили лидеров профсоюзов, что их требования не могут быть удовлетворены мгновенно, однако "правительство внимательно рассматривает каждое из них".