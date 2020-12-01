В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19

В Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

"В Индии после получения необходимого разрешения центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фаз вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что препарат проверят с помощью рандомизированного контролируемого исследования, которое "будет включать исследование безопасности и иммуногенности".