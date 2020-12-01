О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19

В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19 В Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Другие страны
1 декабря 2020 г. 19:50
В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19

В Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

"В Индии после получения необходимого разрешения центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фаз вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что препарат проверят с помощью рандомизированного контролируемого исследования, которое "будет включать исследование безопасности и иммуногенности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
25 ноября 2020 г. 17:22
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi