В Индии спасатели планируют вскоре начать эвакуацию 41 рабочего из обрушившегося тоннеля

Спасатели в ближайшее время начнут эвакуацию 41 рабочего, которые уже 17 дней заблокированы в обрушившемся тоннеле в горах в северном индийском штате Уттаракханд.

Спасатели в ближайшее время начнут эвакуацию 41 рабочего, которые уже 17 дней заблокированы в обрушившемся тоннеле в горах в северном индийском штате Уттаракханд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный министр штата Пушкар Сингх Дхами.

"После молитв миллионов соотечественников и неустанной работы всех спасательных команд работы по прокладке труб в тоннеле для вывода из него людей завершены. Скоро всех рабочих вызволят", - написал Дхами на своей странице в социальной сети "Х".

Ранее спасатели пробурили отверстие и проложили трубу к месту, где произошел обвал горных пород. Затем начались работы по разбору завалов вручную. Планируется, что 41 рабочий будет один за другим выбираться из тоннеля.

Спасательная операция находится под контролем премьер-министра страны Нарендры Моди. Он провел утром телефонный разговор с Дхами, в ходе которого получил информацию о здоровье рабочих. Им доставляется кислород, питание, вода, лекарства. Снаружи на месте ЧП собрались их родственники. На месте происшествия дежурят десятки машин скорой помощи.