В Индии спасатели будут вручную разбирать завалы для вызволения 41 рабочего

Индийские спасатели намерены разбирать завалы вручную для спасения 41 рабочего из-под обрушившегося в штате Уттаракханд туннеля.
Как сообщает Report со ссылкой Hindustan Times, буровая машина, которую использовали для очистки завалов, сломалась внутри горного пространства. Теперь спасателям придется разбирать завалы вручную.
В настоящее время работа приостановлена, спасатели начнут разбор завалов завтра.
Отметим, что транспортный туннель, строительство которого велось в северном штате Уттаракханд, обрушился 12 ноября. Под завалами все еще остается 41 рабочий.