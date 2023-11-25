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В Индии спасатели будут вручную разбирать завалы для вызволения 41 рабочего

В Индии спасатели будут вручную разбирать завалы для вызволения 41 рабочего Индийские спасатели намерены разбирать завалы вручную для спасения 41 рабочего из-под обрушившегося в штате Уттаракханд туннеля.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 16:20
В Индии спасатели будут вручную разбирать завалы для вызволения 41 рабочего

Индийские спасатели намерены разбирать завалы вручную для спасения 41 рабочего из-под обрушившегося в штате Уттаракханд туннеля.

Как сообщает Report со ссылкой Hindustan Times, буровая машина, которую использовали для очистки завалов, сломалась внутри горного пространства. Теперь спасателям придется разбирать завалы вручную.

В настоящее время работа приостановлена, спасатели начнут разбор завалов завтра.

Отметим, что транспортный туннель, строительство которого велось в северном штате Уттаракханд, обрушился 12 ноября. Под завалами все еще остается 41 рабочий.

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Версия на английском языке Indian tunnel rescue set to take much longer after drill damaged

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