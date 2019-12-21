В Индии созвано срочное заседание правительства из-за протестов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал экстренную встречу кабинета министров для обсуждения ситуации с безопасностью в стране на фоне продолжающихся протестов и беспорядков против нового закона о гражданстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники в правительстве.

Одним из погибших во время протестов в северном штате Уттар-Прадеш стал восьмилетний мальчик.

Ранее газета The Times of India сообщила, что всего в Уттар-Прадеше за три дня погибли 11 человек, десятки получили серьезные травмы и ранения, в том числе огнестрельные. Жертвы отмечены при столкновениях с полицией в городах Лакхнау, Варанаси, Мирут, Биджнор, Самбхал, Канпур, Фирозабад.

В ряде районов штата, в том числе в столице Лакхнау, ограничена работа интернета и мобильной связи. В некоторых городах объявлен комендантский час.