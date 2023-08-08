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В Индии сообщили о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19

В Индии сообщили о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris.
Другие страны
8 августа 2023 г. 17:59
В Индии сообщили о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19

Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этот подвариант сейчас быстро распространяется в Великобритании.

Штамм EG.5.1 происходит от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте этого года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших.

Согласно информации, предоставленной Минздравом Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1 574.

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