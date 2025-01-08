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В Индии слон устроил погром на фестивале, есть пострадавшие

В Индии слон устроил погром на фестивале, есть пострадавшие Разъяренный слон раскидал местных жителей на фестивале в Индии.
Другие страны
8 января 2025 г. 16:59
В Индии слон устроил погром на фестивале, есть пострадавшие

Разъяренный слон раскидал местных жителей на фестивале в Индии.

Как передает Report, об этом сообщает NDTV.

"По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них — в критическом состоянии", - говорится в статье.

По данным издания, инцидент произошел во время ежегодного фестиваля в мечети в районе Малаппурам в штате Керала. На опубликованных кадрах видно, что на площади находилось не менее пяти слонов. Один из них резко кинулся в толпу и взял хоботом мужчину, после чего начал качать его из стороны в сторону.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что большинство травм люди получили в результате давки, которая возникла из-за действий животного.

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Версия на английском языке ВидеоElephant goes on rampage at Indian festival, leaving 17 injured

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