​В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Hindu.

По информации издания, в ночь с четверга на пятницу трое человек из одной семьи спали на веранде дома в деревне Сандха, когда на них напал слон. Все они скончались на месте. Позже в той же деревне погибла еще одна женщина.

Спустя час из соседней деревни Сантапада поступили сообщения об очередном погибшем, личность которого пока не установлена, сообщает издание.

Представитель Общества дикой природы Орисса (WSO) заявил, что слон "находился в агрессивном состоянии и мог напасть на большее число людей", и призвал власти поймать животное и предотвратить дальнейшие нападения.