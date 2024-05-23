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В Индии шесть человек погибли в результате взрыва на химической фабрике

В Индии шесть человек погибли в результате взрыва на химической фабрике В результате мощного взрыва на химической фабрике в индийском центральном штате Махараштра 48 человек получили ранения, 6 погибли.
Другие страны
23 мая 2024 г. 17:51
В Индии шесть человек погибли в результате взрыва на химической фабрике

В результате мощного взрыва на химической фабрике в индийском центральном штате Махараштра 48 человек получили ранения, 6 погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Indian Express.

Взрыв произошел в котельной фабрики, после чего там начался пожар, который распространился на все здание химзавода. На месте ЧП работают спасатели. В полиции заявили, что число пострадавших может увеличиться, поскольку несколько рабочих заблокированы в здании.

Возможной причиной взрыва, по предварительным данным, может быть перегрев в котельной, который наступил ввиду сильной жары в центральной Индии. Температура в Махараштре в эти дни превышает 40 градусов по Цельсию.

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