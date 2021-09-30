В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в реку

По меньшей мере шесть человек погибли и еще несколько получили ранения и травмы, когда пассажирский автобус упал в реку в северо-восточном штате Мегхалая

По меньшей мере шесть человек погибли и еще несколько получили ранения и травмы, когда пассажирский автобус упал в реку в северо-восточном штате Мегхалая в Индии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел вскоре после полуночи на шоссе Тура - Шиллонг.

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на сложном участке дороги, и машина съехала с обрыва в реку Рингди. Спасательная бригада и экстренные службы прибыли на место аварии, пострадавшим оказана помощь.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.