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В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в реку

В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в реку По меньшей мере шесть человек погибли и еще несколько получили ранения и травмы, когда пассажирский автобус упал в реку в северо-восточном штате Мегхалая
Другие страны
30 сентября 2021 г. 09:11
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в реку

По меньшей мере шесть человек погибли и еще несколько получили ранения и травмы, когда пассажирский автобус упал в реку в северо-восточном штате Мегхалая в Индии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел вскоре после полуночи на шоссе Тура - Шиллонг.

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на сложном участке дороги, и машина съехала с обрыва в реку Рингди. Спасательная бригада и экстренные службы прибыли на место аварии, пострадавшим оказана помощь.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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Версия на английском языке Six people die as bus plunges into river in India

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