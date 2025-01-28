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В Индии шесть человек погибли после обрушения сцены на религиозном празднике

В Индии шесть человек погибли после обрушения сцены на религиозном празднике В результате обрушения временной сцены на религиозном празднике в центральном штате Уттар-Прадеш 6 человек погибли, более 50 получили ранения.
Другие страны
28 января 2025 г. 10:08
В Индии шесть человек погибли после обрушения сцены на религиозном празднике

В результате обрушения временной сцены на религиозном празднике в центральном штате Уттар-Прадеш 6 человек погибли, более 50 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным полиции штата, изготовленная из бамбука платформа была установлена около одного из храмов. На нее взобрались сотни верующих, после чего конструкция рухнула под тяжестью людей. На месте инцидента началась паника.

Среди пострадавших есть полицейские.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьонатх распорядился провести расследование происшествия. Пострадавшие доставлены в больницы.

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Версия на английском языке 6 dead, 50 injured after platform collapses during religious event in India
Версия на азербайджанском языке Hindistanda dini bayramda səhnə çöküb, altı nəfər ölüb

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