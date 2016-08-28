В Индии с рельсов сошли 12 вагонов пассажирского экспресса

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ 12 вагонов пассажирского экспресса, следовавшего из города Тривандрум (Тируванантапурам) в город Мангалор, сошли 28 августа с рельсов в результате разрушения путей в расположенном на юге Индии штате Керала.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Вследствие инцидента пострадали свыше 30 пассажиров.

Вагоны не опрокинулись, однако повреждены соседние пути. В настоящее время бригады рабочих ликвидируют последствия ЧП.