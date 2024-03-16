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В Индии с 19 апреля начнутся парламентские выборы

В Индии с 19 апреля начнутся парламентские выборы Парламентские выборы в Индии пройдут с 19 апреля в 7 этапов, результаты должны быть объявлены к 4 июня.
Другие страны
16 марта 2024 г. 16:33
В Индии с 19 апреля начнутся парламентские выборы

Парламентские выборы в Индии пройдут с 19 апреля в 7 этапов, результаты должны быть объявлены к 4 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает глава избирательной комиссии республики Раджив Кумар.

"Всеобщие выборы 2024 года на 543 места в Лок Сабхе (нижней палате парламента) пройдут в 7 этапов, они начнутся 19 апреля. Результаты будут объявлены 4 июня", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели.

Как сообщила Избирательная комиссия Индии, порядка 970 млн избирателей могут принять участие в голосовании в ходе парламентских выборов. Таким образом эти выборы могут стать самыми массовыми выборами в мире.

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