В Индии выявляют более 300 тысяч случаев COVID-19 шестой день подряд

За последние 24 часа в Индии было зарегистрировано 323 144 новых случая заболевания

За последние 24 часа в Индии выявлено 323 144 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, в стране шестой день подряд регистрируют более 300 тысяч случаев заражения, передает Report cо ссылкой на CNA.

Переполненные больницы продолжают отказывать пациентам из-за нехватки кроватей и запасов кислорода.

Индия призвала свои вооруженные силы помочь справиться с разрушительным кризисом. Начальник штаба обороны генерал Бипин Рават заявил, что военные предоставят кислород, также медицинский персонал, вышедший на пенсию, присоединится к медицинским учреждениям, которые борются с потоком зараженных.



Страны, включая Великобританию, Германию и Соединенные Штаты, пообещали оказать помощь Индии.