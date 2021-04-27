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В Индии выявляют более 300 тысяч случаев COVID-19 шестой день подряд

В Индии выявляют более 300 тысяч случаев COVID-19 шестой день подряд За последние 24 часа в Индии было зарегистрировано 323 144 новых случая заболевания
Другие страны
27 апреля 2021 г. 14:11
В Индии выявляют более 300 тысяч случаев COVID-19 шестой день подряд

За последние 24 часа в Индии выявлено 323 144 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, в стране шестой день подряд регистрируют более 300 тысяч случаев заражения, передает Report cо ссылкой на CNA.

Переполненные больницы продолжают отказывать пациентам из-за нехватки кроватей и запасов кислорода.

Индия призвала свои вооруженные силы помочь справиться с разрушительным кризисом. Начальник штаба обороны генерал Бипин Рават заявил, что военные предоставят кислород, также медицинский персонал, вышедший на пенсию, присоединится к медицинским учреждениям, которые борются с потоком зараженных.

Страны, включая Великобританию, Германию и Соединенные Штаты, пообещали оказать помощь Индии.

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