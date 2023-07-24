В Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании

В Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании,

В Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании,

Как передает Report , об этом пишет New York Post. Сотрудники полиции сообщили, что "понимают их гнев".

Как пишут СМИ, реакция женщин стала ответом на видео, которое начало распространяться в местных соцсетях. В ролике показано, как две женщины, одной из которых 19 лет, а второй 21 год, раздеты до гола и выставлены на показ на улице. Рядом с ними стоял мужчина и подстрекал толпу изнасиловать подруг. В полиции сообщили, что именно он — главный подозреваемый в деле об изнасиловании.

"Местные женщины забросали камнями и сожгли некоторые части дома, принадлежащего главному обвиняемому", — добавили офицеры.

Подозреваемый в изнасиловании был арестован через несколько часов после того, как премьер-министр Индии пообещал принять жесткие меры по факту случившегося. Кроме того, обвиняемыми по этому делу проходят еще 30 человек, которых сейчас активно ищут полицейские.