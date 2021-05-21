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В Индии разбился самолет, есть погибший

В Индии разбился самолет, есть погибший Самолет ВВС Индии МиГ-21 ("Бизон") разбился в индийском штате Пенджаб, пилот погиб
Другие страны
21 мая 2021 г. 08:49
В Индии разбился самолет, есть погибший

Самолет ВВС Индии МиГ-21 ("Бизон") разбился в индийском штате Пенджаб, пилот погиб.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ВВС страны.

"Вчера вечером в западном секторе произошла авиакатастрофа с участием самолета ВВС "Бизон". Пилот, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные ранения", - отметил официальный представитель ВВС в Twitter.

Причина аварии будет устанавливаться в ходе расследования.

Это уже третья авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году. В марте капитан авиагруппы ВВС погиб во время вылета на учебно-боевое задание. В январе этого года ВВС Индии сообщили о крушении самолета МиГ-21 в штате Раджастан.

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