 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индии разбился истребитель МиГ-21, пилот погиб

    После вылета контакт с истребителем был потерян, причина катастрофы пока не сообщается

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился сегодня в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, пилот самолета погиб, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Самолет, по данным индийских служб безопасности, вылетел с авиабазы города Патханкот. После вылета контакт с истребителем был потерян, причина катастрофы пока не сообщается.

    На месте крушения работает полиция. Пожар, разгоревшийся после крушения, потушен, сведений о жертвах среди гражданского населения нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi