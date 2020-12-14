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В Индии рабочие устроили погром на заводе, производящем iPhone

В Индии рабочие устроили погром на заводе, производящем iPhone По меньшей мере 132 человека были задержаны в связи с беспорядками
Другие страны
14 декабря 2020 г. 11:38
В Индии рабочие устроили погром на заводе, производящем iPhone

По меньшей мере 132 человека были задержаны в связи с беспорядками, начатыми рабочими завода по производству телефонов iPhone на юго-западе Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал India TV.

В субботу перед офисом завода тайваньской компании Wistron Corporation, расположенном в индийском штате Карнатака, собрались сотни рабочих. Вскоре начались беспорядки. Недовольные размером выплаченной зарплаты рабочие начали бросать камни в окна, переворачивать и поджигать автомобили. Помимо этого, были разгромлены несколько офисных помещений. Полиция расследует обстоятельства инцидента. Местные власти осудили произошедшее и заявили, что против нарушителей порядка будут приняты строгие меры.

По данным СМИ, задержания были произведены после просмотра видеоматериалов, в том числе тех, которые попали в социальные сети, а также после проведения тщательного расследования.
Как сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, беспорядки не окажут сильного влияния на производство iPhone.

Завод находится примерно в 60 километрах от столицы штата города Бангалор. На нем производятся телефоны iPhone SE, а также другая IT-продукция.

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Версия на английском языке Violence erupts in iPhone factory in India

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