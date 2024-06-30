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В Индии пятеро военнослужащих погибли в танке при переправе через реку

В Индии пятеро военнослужащих погибли в танке при переправе через реку Пятеро индийских военнослужащих погибли в горной союзной территории Ладакх при переправе их танка через реку Шайок.
Другие страны
30 июня 2024 г. 09:57
В Индии пятеро военнослужащих погибли в танке при переправе через реку

Пятеро индийских военнослужащих погибли в горной союзной территории Ладакх при переправе их танка через реку Шайок.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба 14 корпуса сухопутных войск Индии, в котором служили погибшие.

"Танк сухопутных сил застрял в реке Шайок недалеко от Сасер-Брангсы в Восточном Ладакхе из-за внезапного повышения уровня воды. На место срочно прибыли спасательные подразделения, однако из-за сильного течения и высокого уровня воды спасательная операция не увенчалась успехом, а экипаж погиб", - говорится в сообщении.

"Сухопутные войска Индии сожалеют о потере пяти храбрых военнослужащих во время оперативного развертывания в Восточном Ладакхе", - сообщает командование корпуса.

Министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что он "глубоко опечален" гибелью пяти военных.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших. Нация твердо поддерживает их в этот час скорби", - написал министр в соцсети X.

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