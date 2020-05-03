​В Индии пять военных погибли при атаке террористов

Пять солдат индийской армии погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на заявление армии.

В числе погибших двое офицеров в звании майора и полковника.

Как отмечается в заявлении полиции союзной территории Джамму и Кашмир, накануне в районе города Пулвама была начата операция по поиску террористов.

"В ходе поисковой операции скрывающиеся террористы открыли огонь по поисковому отряду. Был открыт ответный огонь. В результате последовавшего столкновения убиты два террориста, в настоящее время устанавливается их личность", - говорится в заявлении полиции.

Живущих в этом районе людей просят сотрудничать с полицией до тех пор, пока территория не будет полностью очищена от всех взрывчатых веществ, если таковые имеются.