В Индии проверят аэропорты после обрушения в Нью-Дели

Правительство Индии приняло решение провести проверку всех аэропортов страны после обрушения крыши в Международном аэропорту им. Индиры Ганди, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили травмы.

Правительство Индии приняло решение провести проверку всех аэропортов страны после обрушения крыши в Международном аэропорту им. Индиры Ганди, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр гражданской авиации Рам Мохан Найду Кинджарапу.

"Мы попросили Delhi International Airport Limited [компания управляющая аэропортом] провести проверку и инспекцию с их стороны. Но мы не оставляем это только на их усмотрение", - сказал он.

"Мы проведем тщательную проверку всех аэропортов, находящихся в нашей компетенции. Мы составим необходимый отчет", - добавил чиновник.

Говоря о подробностях инцидента, министр сообщил, что часть навеса за пределами здания столичного аэропорта "обрушилась из-за сильного дождя, начавшегося ночью". Он выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось о четырех получивших травмы из-за происшествия. Все вылеты из терминала, обслуживающего внутренние рейсы, были приостановлены.