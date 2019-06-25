В Индии протестуют против приезда госсекретаря США - ФОТО

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Индию с двухдневным визитом для обсуждения отношений между Вашингтоном и Нью-Дели, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

В связи с этим многочисленные индийские партии левого толка организовали акцию протеста против приезда американского дипломата.

Напомним, что в июне президент США Дональд Трамп отменил торговые преференции для Индии, что сказалось на экспорте страны, которая упала на 240-250 млн. долларов. В свою очередь, Нью-Дели в рамках ответных мер повысил тарифы до 120% для 28 американских товаров.