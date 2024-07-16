В Индии протестующие фермеры решили возобновить марш на Дели

Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении вновь отправиться маршем в столицу.

Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении вновь отправиться маршем в столицу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV.

Данное решение было принято аграриями после того, как Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна вынес решение, предписывающее местному правительству убрать баррикады на границе этих штатов, которые были установлены пять месяцев назад, когда фермеры начали свою акцию протеста. На протяжении многих недель это было причиной значительных неудобств для водителей и пассажиров общественного транспорта.

Один из лидеров протестующих фермеров заявил, что "дорогу заблокировало правительство, а не фермеры", поэтому если их снова остановят и дорогу перекроют, "ответственность будет нести правительство".

Индийские фермеры проводят акции протеста с середины февраля. 13 февраля тысячи аграриев начали шествие на столицу страны, но были остановлены примерно в 200 км к северу от города, органы безопасности применили против них водометы и слезоточивый газ.