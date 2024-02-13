В Индии протестующие фермеры разрушили часть эстакады на границе двух штатов

Участники протестного шествия фермеров заняли эстакаду на границе индийских штатов Харьяна и Пенджаб и разрушили шумозащитные экраны, установленные на ней.

Участники протестного шествия фермеров заняли эстакаду на границе индийских штатов Харьяна и Пенджаб и разрушили шумозащитные экраны, установленные на ней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANI.

Оно публикует кадры, на которых видно, как толпа протестующих расшатывает несколько шумоизоляционных перегородок и скидывает их с моста. Полиция направляет на них водометы.

Ранее у населенного пункта Шамбху на границе Харьяны и Пенджаба были задержаны несколько участников акции протеста фермеров. Это произошло после того, как протестующие снесли баррикады, в том числе бетонные, установленные по маршруту шествия. Участники акции также сломали забор одного из фермерских хозяйств и проникли на его территорию.

Фермеры индийских центральных штатов Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш объявили об акции протеста, требуя от правительства принять закон, который предоставит им гарантии на минимальные поддерживающие цены на будущий урожай. Они также требуют выплатить пенсии фермерам и освободить фермерские хозяйства от долгов.