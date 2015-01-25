​В Индии протестовали против визита Обамы и сожгли его чучело

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Несколько тысяч сторонников партий левого толка вышли сегодня на манифестации в центре столицы Индии против предстоящего государственного визита сюда президента США Барака Обамы.

Как передает Report, в знак протеста люди сожгли чучело американского лидера.

Президент США Барак Обама прибудет в Дели 25 января. Обама пробудет в Индии до 27 января, за это время он проведет встречу с премьер-министром страны и представителями бизнес-элиты. Обама будет почетным гостем на национальном параде по случаю Дня Республики – 26 января.