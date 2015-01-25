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    ​В Индии протестовали против визита Обамы и сожгли его чучело

    В центре Дели прошла масштабная акция протеста

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Несколько тысяч сторонников партий левого толка вышли сегодня на манифестации в центре столицы Индии против предстоящего государственного визита сюда президента США Барака Обамы.

    Как передает Report, в знак протеста люди сожгли чучело американского лидера.

    Президент США Барак Обама прибудет в Дели 25 января. Обама пробудет в Индии до 27 января, за это время он проведет встречу с премьер-министром страны и представителями бизнес-элиты. Обама будет почетным гостем на национальном параде по случаю Дня Республики – 26 января.

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