В Индии прорвало дамбу, погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 пропали без вести в результате прорыва дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел этой ночью примерно в 280 километрах от Мумбаи.

По предварительным данным, причиной аварии послужили сильнейшие ливни, которые обрушились на регион 30 июня и продолжаются до сих пор. По оценкам правительства штата, только за минувшие 12 часов в Мумбаи выпало от 300 до 400 миллиметров осадков, что является рекордным показателем за последние десять лет.