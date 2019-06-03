В Индии пропал военный самолет

Военно-транспортный самолёт Ан-32 военно-воздушных сил Индии, вылетевший из города Джорхата, потерял связь с диспетчерами. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомлённые источники.По словам источников, на борту находились 13 человек. Отмечается, что самолёт поднялся в воздух в 12.25 по местному времени и направился в штат Аруначал-Прадеш.
В Индии пропал военный самолетВ Индии пропал военный самолет
https://report.az/storage/news/f32cd5e0fdee99e91fe5dfb6cd2e93eb/918e5436-054e-42e2-8998-7ad7c6cd0802_292.jpg
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