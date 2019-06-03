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В Индии пропал военный самолет

В Индии пропал военный самолет

Военно-транспортный самолёт Ан-32 военно-воздушных сил Индии, вылетевший  из города Джорхата, потерял связь с диспетчерами. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам источников, на борту находились 13 человек. Отмечается, что самолёт поднялся в воздух в 12.25 по местному времени и направился в штат Аруначал-Прадеш. 
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