В Индии пропал военный самолет

Военно-транспортный самолёт Ан-32 военно-воздушных сил Индии, вылетевший из города Джорхата, потерял связь с диспетчерами. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам источников, на борту находились 13 человек. Отмечается, что самолёт поднялся в воздух в 12.25 по местному времени и направился в штат Аруначал-Прадеш.