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В Индии пройдет суд над пиратами, задержанными индийскими ВМС у побережья Сомали

В Индии пройдет суд над пиратами, задержанными индийскими ВМС у побережья Сомали Сомалийские пираты, задержанные при освобождении кораблями индийских ВМС судна Ruen, доставляются в Индию для проведения суда над ними.
Другие страны
18 марта 2024 г. 10:04
В Индии пройдет суд над пиратами, задержанными индийскими ВМС у побережья Сомали

Сомалийские пираты, задержанные при освобождении кораблями индийских ВМС судна Ruen, доставляются в Индию для проведения суда над ними.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

"35 сомалийских пиратов, арестованных при освобождении судна Ruen в южной части Индийского океана, доставят в Индию для проведения суда над ними под юрисдикцией республики", - цитирует издание представителя военно-морских сил.

Пираты открыли огонь по участвовавшему в операции индийскому эсминцу Kolkata и сбили запущенный с его борта разведывательный беспилотник. "Если пираты будут отпущены на свободу, они перегруппируются и снова начнут атаки на мирные суда", - сказали источники.

16 марта эсминец Kolkata, сторожевой корабль Subhadra и патрульный самолет P8I в 260 милях к востоку от побережья Сомали провели успешную операцию по освобождению захваченного пиратами балкера Ruen под флагом Мальты. В ходе нее 35 пиратов были вынуждены сдаться, освобождены 17 членов экипажа, среди которых граждане Болгарии, Анголы и Мьянмы. Захватившие судно сомалийцы планировали использовать его для совершения актов пиратства в открытом море.

С начала года корабли ВМС Индии провели несколько успешных операций по освобождению судов, захваченных сомалийскими пиратами. 30 января ВМС страны сообщили, что корабль Sumitra успешно освободил судно Al Naeemi и 19 членов его экипажа, все из которых граждане Пакистана. 2 февраля корабль ВМС Индии Sharda пришел на помощь шедшему под флагом Ирана рыболовецкому судну Omari, захваченному группой из семи пиратов. В ходе операции судно, а также 11 иранских и 8 пакистанских членов экипажа были благополучно освобождены.

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