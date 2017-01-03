В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Индии, у границы с Бангладеш, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 09.09 по времени UTC, очаг располагался в 78 километрах от индийского города Аиджал. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.