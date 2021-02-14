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В Индии произошло ДТП с участием микроавтобуса, 14 погибших

В Индии произошло ДТП с участием микроавтобуса, 14 погибших В Индии 14 человек погибли, еще четыре получили ранения в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром в штате Андхра-Прадеш, расположенном на юго-востоке страны.
Другие страны
14 февраля 2021 г. 08:52
В Индии произошло ДТП с участием микроавтобуса, 14 погибших

В Индии 14 человек погибли, еще четыре получили ранения в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром в штате Андхра-Прадеш, расположенном на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of India.

По ее данным, на дороге на территории округа Карнул столкнулись микроавтобус и грузовик, 14 человек погибли на месте. Отмечается, что среди погибших был ребенок. Четыре человека, в том числе двое детей, получили серьезные травмы.

Согласно данным издания, пострадавшие были направлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.

По словам полиции, причиной аварии могли стать либо заснувший водитель микроавтобуса, либо лопнувшая шина транспортного средства.

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