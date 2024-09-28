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В Индии произошел пожар на заводе по производству комплектующих для iPhone

В Индии произошел пожар на заводе по производству комплектующих для iPhone Пожар произошел на объекте Tata Electronics Private Limited в районе Кришнагири в штате Тамилнад на юге Индии, где производят комплектующие для iPhone.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 11:10
В Индии произошел пожар на заводе по производству комплектующих для iPhone

Пожар произошел на объекте Tata Electronics Private Limited в районе Кришнагири в штате Тамилнад на юге Индии, где производят комплектующие для iPhone.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На нашем заводе в Хосуре произошел пожар. Выполнение протоколов безопасности обеспечило безопасность сотрудников. Причина пожара расследуется", - указали в пресс-службе.

По предварительной информации, пожар начался в отделе покраски комплектующих для мобильных телефонов. После этого дым окутал территорию, а среди рабочих и местных жителей началась паника. Для эвакуации всех сотрудников из помещений было задействовано около семи пожарных расчетов.

Во время инцидента на дежурстве находилось около 1,5 тыс. рабочих. Представители местной полиции сообщили, что трое сотрудников, у которых были проблемы с дыханием, были доставлены в частную больницу, их состояние стабильно.

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