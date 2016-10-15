В Индии проходит саммит БРИКС

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В индийском Гоа проходит саммит БРИКС.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, для участия на саммите президент России Владимир Путин прибыл в Индию.

Саммит пройдет в Гоа 15–16 октября.

До саммита главы государств проведут двусторонние переговоры.

В.Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области ядерной энергетики.

Ожидается, что лидеры БРИКС по итогам встречи подпишут Декларацию Гоа и План действий, которые определят приоритеты взаимодействия на ближайшую перспективу.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по итогам встречи будет подписано совместное заявление, отражающее общность подходов по региональной и международной повестке дня. Главной темой обсуждения станет кооперация в ядерной энергетике.

БРИКС - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa - группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.