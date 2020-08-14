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В Индии проходит первый этап испытаний вакцины от COVID-19

В Индии проходит первый этап испытаний вакцины от COVID-19 Первая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса Covaxin, созданной компанией Bharat Biotech, успешно проводится в Индии.
Другие страны
14 августа 2020 г. 11:19
В Индии проходит первый этап испытаний вакцины от COVID-19
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Первая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса Covaxin, созданной компанией Bharat Biotech, успешно проводится в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times.

"Предварительные результаты показали, что вакцина безопасна. У участников испытаний не наблюдалось побочных эффектов, - сообщила изданию руководитель исследований Савита Верма. - Первый этап испытаний завершится к концу августа. В ходе второго мы попытаемся установить эффективность вакцины". 

Вакцина Covaxin разработана Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований на основе штамма SARS-CoV-2, полученного в Национальном институте вирусологии в городе Пуне.

Испытания проводятся в 12 медицинских центрах Индии, в них участвуют 375 добровольцев. В случае успешных испытаний препарат Covaxin будет готов к применению в первой половине 2021 года.

За последние сутки в Индии были выявлены 65 553 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных к пятнице достигло 2 461 190, количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом, в стране составило 48 040 человек.

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