В Индии прогремел взрыв на фабрике фейерверков, погибли 10 человек

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Как минимум 10 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего утром на фабрике по производству фейерверков в штате Телингана на юге Индии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв и последовавший за ним мощный пожар полностью уничтожили производственный цех предприятия. Очевидцы утверждают, что тела погибших работников были найдены в десятках метров от разрушенного здания.

На месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Причина произошедшего пока остается неизвестной.