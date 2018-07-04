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    В Индии прогремел взрыв на фабрике фейерверков, погибли 10 человек

    Взрыв и последовавший за ним мощный пожар полностью уничтожили производственный цех предприятия

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Как минимум 10 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего утром на фабрике по производству фейерверков в штате Телингана на юге Индии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Взрыв и последовавший за ним мощный пожар полностью уничтожили производственный цех предприятия. Очевидцы утверждают, что тела погибших работников были найдены в десятках метров от разрушенного здания. 

    На месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Причина произошедшего пока остается неизвестной.

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