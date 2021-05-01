В Индии продлили карантин

Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса второй раз продлили действующий в Дели карантин еще на одну неделю

Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса второй раз продлили действующий в Дели карантин еще на одну неделю. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,2 миллионов человек. Дели является одним из наиболее пострадавших от коронавируса районов страны – за минувшие сутки тут выявлено более 27 тысяч новых пациентов с коронавирусом.

Власти Дели ввели карантин в городе 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещены проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с комендантским часом, действующим в столице Индии с 22:00 до 05:00.