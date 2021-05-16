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В Индии продлили карантин

В Индии продлили карантин Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона
Другие страны
16 мая 2021 г. 12:49
В Индии продлили карантин

Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в четвертый раз продлили действующий в Дели карантин, теперь он продлен до 24 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

"Мы наблюдаем хорошее восстановление после карантина. Число случаев коронавируса снижается. Мы не хотим терять то, чего мы добились за последние несколько дней. Мы продлеваем блокировку еще на одну неделю. Вместо завтрашнего дня блокировка в Дели продлевается до следующего понедельника, 5 часов утра", - сказал Кеджривал в ходе брифинга.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Дели несколько недель занимал верхние строчки среди штатов Индии по числу новых заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, за сутки в городе заболели 6,4 тысячи человек, всего лечение от коронавируса получают более 66 тысяч.

Власти Дели ввели карантин в городе 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещены проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с ночным комендантским часом, действующим в столице Индии с 22.00 до 05.00.

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