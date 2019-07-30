В Индии приняли закон, запрещающий "мгновенный развод"

Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") и определяющий его как уголовное преступление.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of India.

"Тройной талак" дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Данная практика была признана незаконной по решению верховного суда Индии в августе 2017 года, но запрет на нее регулировался лишь указом правительства.