В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде

Суд в Индии приговорил к смерти 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмедабад в 2008 году, когда погибли почти 60 человек.

Суд в Индии приговорил к смерти 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмедабад в 2008 году, когда погибли почти 60 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал India TV.

На прошлой неделе суд признал 49 человек виновными в серии взрывов в Ахмедабаде. Обвиняемые по этому делу были признаны виновными по статьям убийство, покушение на убийство, подстрекательство к мятежу, разжигание вражды между различными группами на религиозной почве и нарушении различных разделов закона о противоправных действиях и закона о борьбе с терроризмом.

"Специальный суд в Ахмедабаде в пятницу вынес смертный приговор 38 из 49 осужденных по делу о серийном взрыве бомбы в Ахмедабаде в 2008 году. Оставшиеся 11 человек приговорены к пожизненному заключению", - сообщил телеканал.

В июле 2008 года в Ахмедабаде с разницей в считанные минуты прогремели 22 взрыва. Жертвами теракта стали 56 человек, более 200 получили ранения. На следующий день полиция обнаружила в расположенном южнее городе Сурат более 10 неразорвавшихся бомб. Ответственность за теракты взяла тогда на себя группировка "Индийские моджахеды".

Судебный процесс по этому громкому делу начался в 2009 году и первоначально из соображений безопасности проходил в центральной тюрьме Ахмедабада, позже разбирательство проводилось в основном посредством видеоконференцсвязи. Как отмечает телеканал, в 2013 году ряд обвиняемых попытались сбежать, прорыв почти 65-метровый тоннель.