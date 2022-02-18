О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде

В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде Суд в Индии приговорил к смерти 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмедабад в 2008 году, когда погибли почти 60 человек.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 11:34
В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде

Суд в Индии приговорил к смерти 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмедабад в 2008 году, когда погибли почти 60 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал India TV.

На прошлой неделе суд признал 49 человек виновными в серии взрывов в Ахмедабаде. Обвиняемые по этому делу были признаны виновными по статьям убийство, покушение на убийство, подстрекательство к мятежу, разжигание вражды между различными группами на религиозной почве и нарушении различных разделов закона о противоправных действиях и закона о борьбе с терроризмом.

"Специальный суд в Ахмедабаде в пятницу вынес смертный приговор 38 из 49 осужденных по делу о серийном взрыве бомбы в Ахмедабаде в 2008 году. Оставшиеся 11 человек приговорены к пожизненному заключению", - сообщил телеканал.

В июле 2008 года в Ахмедабаде с разницей в считанные минуты прогремели 22 взрыва. Жертвами теракта стали 56 человек, более 200 получили ранения. На следующий день полиция обнаружила в расположенном южнее городе Сурат более 10 неразорвавшихся бомб. Ответственность за теракты взяла тогда на себя группировка "Индийские моджахеды".

Судебный процесс по этому громкому делу начался в 2009 году и первоначально из соображений безопасности проходил в центральной тюрьме Ахмедабада, позже разбирательство проводилось в основном посредством видеоконференцсвязи. Как отмечает телеканал, в 2013 году ряд обвиняемых попытались сбежать, прорыв почти 65-метровый тоннель.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 38 convicts sentenced to death in India over Ahmedabad serial blasts case

Самое важное

BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi