В Индии при столкновении джипа и грузовика погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять получили ранения и травмы, когда в субботу джип столкнулся с грузовиком на шоссе в северном штате Уттар-Прадеш.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал NDTV.
В джипе находились участники свадебной церемонии, в том числе жених и его семья.
Инцидент произошел утром на шоссе Агра - Джайпур. По данным полиции, водитель джипа уснул за рулем, что привело к аварии.
При столкновении трое членов семьи жениха погибли на месте, водитель джипа умер позже в больнице. Остальные проходят лечение в местной клинике. Полиция начала расследование обстоятельство инцидента.