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В Индии при столкновении джипа и грузовика погибли не менее четырех человек

В Индии при столкновении джипа и грузовика погибли не менее четырех человек По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять получили ранения и травмы, когда в субботу джип столкнулся с грузовиком на шоссе в северном штате Уттар-Прадеш.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 17:59
В Индии при столкновении джипа и грузовика погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять получили ранения и травмы, когда в субботу джип столкнулся с грузовиком на шоссе в северном штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал NDTV.

В джипе находились участники свадебной церемонии, в том числе жених и его семья.

Инцидент произошел утром на шоссе Агра - Джайпур. По данным полиции, водитель джипа уснул за рулем, что привело к аварии.

При столкновении трое членов семьи жениха погибли на месте, водитель джипа умер позже в больнице. Остальные проходят лечение в местной клинике. Полиция начала расследование обстоятельство инцидента.

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