В Индии при столкновении джипа и грузовика погибли не менее четырех человек

В Индии при столкновении джипа и грузовика погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять получили ранения и травмы, когда в субботу джип столкнулся с грузовиком на шоссе в северном штате Уттар-Прадеш.

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