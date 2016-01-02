​В Индии при столкновении автобуса и внедорожника погибли 12 человек

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли и еще десять получили ранения при столкновении автобуса с туристами из Китая и внедорожника в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла субботним утром в округе Балрампур, вероятно, из-за плохой видимости на дороге в результате густого тумана.

В автобусе находились более 20 туристов из Китая, они ехали в город Сарнатх в пригороде Варанаси посмотреть на буддистские достопримечательности. Кроме водителя автобуса, который получил незначительные ранения, все пассажиры автобуса остались невредимы. Все погибшие – пассажиры внедорожника: 11 из них скончались на месте аварии и еще один погиб по пути в больницу.