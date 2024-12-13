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В Индии при пожаре в больнице погибли шесть человек

В Индии при пожаре в больнице погибли шесть человек По меньшей мере шесть человек погибли, 32 пострадали в результате пожара в частной клинике в городе Диндигул в южном штате Тамилнад.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 11:28
В Индии при пожаре в больнице погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, 32 пострадали в результате пожара в частной клинике в городе Диндигул в южном штате Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Hindu.

Пожар произошел в четырехэтажном здании больницы 12 декабря поздно вечером. Шесть человек были заблокированы в остановившемся лифте и умерли от отравления продуктами горения. Все пострадавшие были доставлены в другие больницы. Пациенты были эвакуированы персоналом клиники и пожарными.

Причины пожара устанавливаются.

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